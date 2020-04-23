在新冠疫情大流行時期，比利時首都布魯塞爾也顯得冷冷清清，街頭的車聲不再，不過公共汽車卻傳來暖心的廣播「奶奶，我們很想妳，期待早點康復」，收到廣播的老太太在窗邊驚喜的向公車揮手回禮。

美聯社報導，防疫期間，布魯塞爾的交通量降低很多，不過公共汽車仍在繼續行駛，乘客必須在後門上車和下車，並在車內遵守防疫規定。也許是感受到許多人不能出門較為鬱悶，公共汽車公司STIB-MIVB在上周提出一個別開生面的新服務，就是留言給市區裡的親朋好友，稱為「布魯塞爾之聲」。

一輛鮮紅的公車，擴音器傳出情話「我們很想你，親一個」

在放送的一開始，路邊大多是疑惑不解的表情，以為是某種商業廣告之類的。然而一陣子以後，大家才知道公車是為市民送情話的，特別來關心無法出門的居民，也就收穫一張又一張的微笑面孔。

82歲的愛蘇森‧門德斯（Asunsion Mendez）在聽到孫子的留言，感到相當的暖心，她說：「這讓我感到相當高興」，暫時減輕了對冠狀病毒的恐懼。

比利時公車放送「關懷留言」 居家隔離者特暖心

與老太太同住的是她的女兒卡門·迪亞茲(Carmen Diaz)說：「這真是一種美麗的驚喜。」

公共汽車公司的發言人漢姆（An Van hamme）表示，在得知公車還有這個服務以後，公司網站已被大量的留言請求淹沒，從留個飛吻，到一個孩子要求某人成為其教母的請求都有，已增加到750條消息。

「布魯塞爾之聲」的公車司機也很開心，駕駛員亞士克斯‧凡德克提爾(Alex Vandecasteele)說：「市民他們很高興我們也關懷到了他們。」

(中時電子報)