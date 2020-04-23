國防部自23日起，每日召開記者會說明敦睦艦隊官兵染調查進度，由國防部軍政副部長張哲平上將、副參謀總長執行官徐洐璞上將、國防部發言人史順文等人主持。會中公開書面資料，整理出艦隊行程表，張哲平面對外界質疑，是否有人登上軍艦？張坦言「有的」，康定號停泊在帛琉碼頭時，兩國一同舉行升旗典禮，有帛琉政要、外館人員、僑胞登艦。
張哲平也說明，敦睦支隊長陳道輝昨天說他有回報1例發燒，可據書面資料顯示，並未如陳道輝聲稱有回報發燒，國防部官員在調出醫療紀錄後，今天早上有打電話給陳道輝，跟他說沒有查到發燒的回報紀錄，只查到有扁桃腺回報，陳道輝聽完說，對，那他可能是記錯了，是報扁桃腺而不是報發燒。
此外，國防部也公布敦睦艦隊染疫案的最新調查進度，媒體詢問為何當時各地的集合地點都選擇在鬧區？副參謀總長兼執行官徐衍璞上將表示，17日晚上接獲防疫中心通知，敦睦支隊有官兵染疫，要求官兵以最快速度到達收容中心，由於官兵只能自行抵達或是家人送達，所以選擇能夠識別的地點，以便人員迅速到達地點上車，思慮不夠周延表達歉意。
國防部自今天起，將每天召開記者會說明敦睦艦隊官兵染調查進度。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。