歌手羅志祥與網紅前女友周揚青分手後，周揚青爆料羅志祥到每個城市都可以約酒店女生，甚至是和兄弟有常人無法想像的「多人運動」。而依照台灣男性學醫學會提出的「性愛頻率計算公式」，年逾40的羅志祥建議是以「3周6次」的頻率來說會較佳。

羅志祥遭到周揚青爆料，除了多次劈腿約砲，還與旗下女藝人有「不正常男女關係」，更和兄弟經常舉行正常人都無法想像的「多人運動」，讓外界一片譁然。

然而，根據台灣男性學醫學會依年齡提出的一套性愛頻率計算公式，算法是年齡的十位數乘以9，得出來的雙位數字，前者為周期、後者為次數，以羅志祥40歲的年齡來算，4*9=36，所以羅志祥建議是3周做6次的頻率為佳。

泌尿科醫師王起杰就曾提到，40歲以後陸續進入更年期，性愛的需求確實不如年輕時來得高。但男性射精次數過少，精液中的礦物質沉澱，容易導致攝護腺結石、影響排尿，還會增加罹癌風險。

(中時電子報)