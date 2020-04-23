迎接母親節，各大飯店在疫情衝擊下仍力推孝敬媽咪的住房方案，雲品溫泉酒店把關防疫細節，遵守觀光局總量管制及客源分流的政策，避免人潮聚集主要景點、國家級警報景點或擁擠的登山步道，特別推出避開旅遊人潮的「寵愛媽咪」1泊3食住房優惠專案，除了在客房提供花朵造型的杯子蛋糕，更送價值2888元的5星主廚特製頂級「龍蝦海鮮鍋」，讓媽咪大啖美味也兼顧養顏美容，平日入住還有機會抽中價值1萬7600元的Dyson吹風機組。

雲品溫泉酒店特選波士頓鮮活大龍蝦，搭配九孔鮑魚、淡菜等海鮮與時蔬入鍋，為媽咪獻上「龍蝦海鮮鍋」，而海鮮所含的蛋白質及各種胺基酸含量甚豐富，根據漁業署表示蝦類、貝類、蟹類或是海鮮等，皆富含鈉、鉀、鈣、鎂、鐵、磷及鋅等礦物質及ω-3脂肪酸等營養素，其中ω-3脂肪酸在多項研究指出具有調節免疫能力及抗發炎等功能，是讓家人食補的絕佳料理。

用餐也得格外留意防疫，除了提供好的料理，餐廳內的用餐的座位安排距離都拉大，確保用餐衛生安全。另外，雲品於五月每周末為媽媽安排精彩活動，如大人限定的Sky Lounge微醺調酒體驗，或由5星飯飯店主廚親自指導製作專屬母親節蛋糕，也可參加「舒活瑜伽」維持健康及好身材，另外還有因應疫情而推出「提升免疫力！享受生活」的課程讓媽媽參與。

「提升免疫力！享受生活」課程帶領媽咪學習在家也能做的運動。（雲品溫泉酒店提供）

飯店也在5月每個周末安排小型體驗課程活動，還有運動飲食的健康講座，在陪伴媽媽的同時，也趁此機會到日月潭呼吸清新空氣、擁抱藍天綠地；5月初前在雲品溫泉酒店步道旁，也預計將有季節限定的大量螢火蟲出沒，每日晚間7點可由專人帶領導覽賞螢，更有全新行程「貓囒山踏青」，山徑路線親民又能夠欣賞到絕美的日月潭，是闔家輕鬆挑戰的小百岳。

此外，雲品溫泉酒店為回饋自駕旅客，即日起至7月15日，預訂「防疫自駕遊」專案並於酒店門口與愛車拍照打卡，即可享有「龍蝦海鮮鍋」作為午餐，另外祭出訂房抽獎活動，專案期間平日入住「寵愛媽咪」、「防疫自駕遊」專案的旅客，每月加碼抽價值1萬7600元的Dyson吹風機組。

(中時 )