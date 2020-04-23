新冠肺炎疫情肆虐，近來紛紛許多演唱會、活動皆取消、延期，出道18年的戴愛玲，原定將在5月23日在台北國際會議中心舉辦首場大型售票演唱會「戴愛玲 愛戴2020演唱會」，主辦單位23日宣布將延期至8月22日晚間於原場地舉辦，已購票的觀眾可以持原票券直接進場，「考量到3000名觀眾與工作人員的安全，主辦單位與台北國際會議中心多次磋商，爭取最佳的新檔期，也和售票系統及相關合作單位討論研擬延期的配套措施。」

對此， 首度開唱就遇到全球性疫情而延期的戴愛玲，當然難免會覺得失落，但是她覺得這是老天爺給全世界的考驗，促使人類要相互關懷，同心協力度過難關。最近戴愛玲有很多時間宅在家，除了她最愛的健身與練舞，也花很多時間寫歌、練吉他，持續為演唱會做準備。

戴愛玲為了要在演唱會中自彈自唱，練吉他練到彈片都斷掉，笑稱自己是破壞女王，她苦笑說：「演唱會延到八月，吉他老師就會出更多功課讓我練習，手指應該會超痛的！希望演出當天我能彈得比現在更好！」

(中時 )