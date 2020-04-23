新冠疫情在全球肆虐病傷不說，許多工廠也因此停擺，各種產業停滯，許多營業場所也都關閉，不過在這種情況下，成人矽膠娃娃竟然需求量大增，而且實際用戶竟然跌破大家眼鏡「很多產品的使用者是夫妻」而非單身者。

Daily Star報導，美國有間成人玩具公司負責人表示，目前他們公司的產品很暢銷，而且用戶們對新產品的需求也很高，而且很多會購買公司產品的用戶，其實都不是單身而是夫婦！他表示很多傳統觀念認為單身才需要情趣用品，但事實證明，有很多夫妻因為疫情在家期間，也會共同嘗試他們的產品，而且數量不數。

他說，現在所有人都很注重健康衛生，因此這些產品也變得相當「有用武之地」。

此外，人們對各類情趣玩具的要求也在提升，消費者紛紛希望廠商可以用更好的材料製作成人娃娃。一來需要產品衛生抑菌，二來希望產品更加逼真。情趣玩具公司負責人稱，目前他們情趣娃娃這個行業正在面臨一次重大的變革。從銷量資料上看，單身男性用戶上周銷量增加超50%，夫妻用戶增加也有33%。

(中時電子報)