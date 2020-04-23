消防人員巡查液化石油氣的槽車底部的開關閥未鎖緊。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

消防隊用兩線炮塔持續射水柱降低大量外洩的瓦斯濃度。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

一輛載滿液化石油氣的槽車23日晚上7時許，到嘉義市新民路一家瓦斯分裝場欲灌裝瓦斯，因槽車底部的開關閥未鎖緊，大量瓦斯外洩，險些波及緊鄰的中油加油站爆炸，有警員聞到異味，通報119，消防局搶救約1小時多後，8時24分許解除警報，肇事原因由警消進一步調查中。

嘉義市消防局接獲警察通報，第一大隊湖內分隊人車趕到現場，濃濃瓦斯味飄散四溢，隔壁就是加油站，稍有不慎爆炸之虞，情勢非常緊張，第一大隊長李宗儒指揮搶救，立刻用消防水車架兩線炮塔持續噴水柱，降溫及降低瓦斯濃度。

同時消防員搜尋洩氣的源頭，最後在液化石油氣的槽車底部發現開關閥鬆動，沒有鎖緊，趕快鎖住，水柱持續噴灑，7時58分許控制情勢，因仍有濃濃瓦斯味，直到8時24分許才解除警報。

消防局表示，因瓦斯比重比空氣重，會往地面或更低處沉積，因此現場持續不斷噴水，沖淡瓦斯濃度及溫度，直到沒有瓦斯味。

(中時 )