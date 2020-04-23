樂團「原子邦妮」近日推出最新專輯《在名為未來的波浪裡》，他們在幾個月前特地赴紐西蘭拍攝新歌「蟲洞詩」MV，讓身兼導演和演員的原子邦妮團員兩人吃足苦頭，來到具有三千萬年歷史的「螢火蟲洞」取景。

他們原本以為是普通觀光景點不以為意，但終年不見天日的極度深黑洞穴探險，讓查查入洞之後，一度呼吸困難，胸口似有千斤重壓，並且出現頭暈、噁心、心跳加速等不適，幾近暈倒，幾乎無法完成探索，但為免造成其他旅客困擾，以及肩負拍攝任務的意志力驅使下，休息片刻加上導演羽承信心喊話及不斷內心祈禱，勉強走完洞穴。

但是一走完洞穴，不適感就忽然消失，加上之前曾做過健康檢查，並沒有相關心臟問題，於是成員也不禁聯想，難道是洞穴太幽深，有什麼不可思議之力量。然而事後根據症狀查資料，才發現極有可能是過黑的空間導致的「失去真實感」誘發恐慌症發作，查查也笑稱，雖然扮演時空旅人，但真的不是當太空人或蟲洞穿越者的人才。

(中時 )