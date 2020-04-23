林芯儀時隔4年，將推出單曲〈Be Alright〉，她在去年一度因為聲帶過度使用及胃食道逆流聲帶閉合不全，導致遭逢失聲危機，需要進行手術及復健療養，也導致新專輯進度也因此延宕。她坦承因失聲打擊下曾嚴重恐慌，一度最怕被歌迷問到何時發片？，而發行計劃又因疫情衝擊延後，接連不斷的挫折並沒有讓她氣餒。

她提到反而在療養期間多了些時間讓自己沈澱及思考，她開始讓自己學習放下糾結的心態，不但在心情上更開闊，在對歌曲的解讀及表現上，也有著不同以往的詮釋態度。而在去年12月進行聲帶手術後積極做聲帶復健療程的她，年初抽空前往德國參與好友婚禮回台後宅在家居家檢疫，除了看書充實並手作立體書，數月下來竟然胖了8公斤。

她笑說自己看鏡子都質疑：「我是誰？」，近日為新專輯前置努力瘦身，每週安排三日健身計畫搭配少量多餐飲食控制，目前成效二週瘦身4公斤，並訂下目標誓言瘦回小蠻腰。

(中時 )