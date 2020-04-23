針對國防部違反規定核發「退除給與差額」給退伍軍人，且對有再任機關構的支領退伍金人員，未依法停止優惠存款18％，更以公務預算支付退伍軍人未繳退撫費用年資的退除給與，監察院國防及情報委員會今天通過監委陳小紅的調查報告，並糾正國防部。

軍職人員自民國86年1月1日起實施「退撫新制」，從政府編列預算支給的「恩給制」，改為政府與現役人員共同撥繳費用設立退撫基金的「共同儲金制」。由於國防部多次實施員額精簡專案，繳費人數減少，導致退撫基金面臨收入不敷出窘境，蔡政府上任後推動軍人年改，並在前年7月正式上路。

監委陳小紅調閱相關卷證，約詢國防部及銓敘部後，發現年改前退休或退伍的軍人，若年資併入到新制後對其能領到的退休俸（月領）或退伍金（一次領）不利，過去由退輔會編列預算來補足「退除給與差額」，且補助對象僅限於支領生活補助費人員，這類人因軍職年資短，未達領取退休俸或退伍金的條件。

陳小紅表示，但國防部以事涉4萬餘已退休人員的退除給與，應審慎處理為由，仍持續將「退除給與差額」納入已退人員的年改修正施行前退除給與內涵中，再分以10年分年平均調降，導致國庫自99年起至今共花11億元，核有嚴重違失。

陳小紅說，為杜絕雙薪肥貓，退役軍人若再任公職期間，不得領取退休俸與享受18％優惠存款福利，但國防部並未對5千多名再任公職的退役軍人停發退休金，導致國庫每年增加支出優惠存款利息高達5億餘元，悖離政府辦理年金改革的精神及立法院歷年決議要旨，核有重大違失。

陳小紅指出，職業軍人其之前就讀軍校與服義務役的年資可併入退休年資，但須由當事人自行提撥三成，且在一定時間內完成程序，然而國防部遲未訂定補繳退撫基金費用規定，並以退輔會預算支應，直到107年始於「年改後服役條例」訂定併計及補繳規定，顯有延宕處理情形，核顯有怠失。

(中時 )