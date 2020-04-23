羅時豐《體驗》發片記者會，會中他聲淚聚下地分享過往開刀瀕危體驗。（粘耿豪攝）

羅時豐23日舉辦《體驗Experience》發片記者會，他去年10月開刀割掉26公分小腸，住院長達1個月，81歲的羅媽媽當時擔心不已，不斷向上天祈求，發願要折壽給兒子；羅時豐今提及此事自責不孝，「沒把自己的身體顧好，媽媽希望我多活幾年、還說自己活夠了」，忍不住在台上落淚。

羅時豐去年因腸沾黏舊疾引發急性腹膜炎，醫師當時對他說：「若再晚開半天，可能小命不保。」他因開刀爆瘦約13公斤，全家人日以繼夜照顧；羅媽媽在VCR裡提到，兒子開刀的那段時間，是她最煎熬的日子，還對兒子說：「爸爸走了33年，你一直陪著我，謝謝你，我的兒子。」

記者會上，羅時豐的薩摩亞愛犬、在〈體驗〉MV中演出的Duffy陪同出席，可愛乖巧模樣搶盡風頭；羅時豐表示，Duffy是兒子在美國偷養、去年底運回台灣，直到機場檢疫後要送回家的前一天他才知道，「當時心情不是很爽，還花10幾萬運回來，我很氣、睡不著，隔了2天才轉念，狗來富」，如今他超喜歡Duffy，笑說：「他比我還紅。」

羅時豐與愛犬Duffy在台上親密互動。（粘耿豪攝）

病危搶救母願折壽 羅時豐淚崩「我很不孝」

(中時 )