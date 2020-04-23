家政班的媽媽們一早就到農會製作壽司。（布袋鎮農會提供）

嘉義縣朴子市、太保市、新港鄉、布袋鎮、水上鄉、鹿草鄉六鄉鎮農會的家政媽媽們，共同發起手作壽司慰勞醫護人員活動，23日中午由嘉義縣農會總幹事黃貞瑜帶領，將1200份愛心壽司餐盒送至嘉義長庚醫院，讓醫療人員感受到來自地方的支持與關懷。

黃貞瑜說，這次活動由六個鄉鎮農會成員聯合發想，為感謝防疫期間為大家健康奮戰的醫療工作人員，因此結合在地特色農產品，製作成愛心餐盒，希望醫護人員們能感受到他們的心意與鼓勵，除此之外，這次活動也結合鄉鎮國小學童們製作感謝祝福小卡片，每個壽司餐盒皆附上小朋友親筆寫下對醫護人員滿滿感謝及打氣的字語，美味的壽司加上溫馨小卡讓現場醫護人員直呼「暖胃也暖心」。

黃貞瑜說，家政媽媽們為能準時於中午前將愛心壽司餐盒送給醫護人員，思考克服農會廚具無法一次大量煮飯問題，於凌晨4、5點就起床用家裡的廚具煮飯，然後再送到各農會進一步製作。

嘉義長庚院長林志鴻表式，非常感謝鄰近六鄉鎮農會的支持與鼓勵，要一起攜手同心防疫，守護家園，林志鴻也提醒民眾防疫期間接觸人群務必須保持社交距離、佩戴口罩、勤洗手，還要有充足睡眠、保持良好心情，提升自我免疫力抵禦病毒。

(中時 )