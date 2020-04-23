學術界聞人、實踐大學財金系教授沈中華，22日凌晨辭世，病因是胃癌。沈中華和妻子王儷容都是知名的金融學者。王儷容表示，沈中華和胃癌奮戰了很久，先前控制得不錯，但過去半年來病況惡化。胃癌早期症狀並不明顯，經常確診時已錯過黃金治療階段，如果出現這5種症狀，或是以下9種人之一，要特別對胃癌提高警覺。

胃癌症狀

多數早期胃癌患者幾乎沒有症狀；即使有症狀，也與一般胃病難以區分，例如：

●上腹脹氣、隱隱悶痛、噁心（類似慢性胃炎）

●餓時痛、嘔酸水（類似消化性潰瘍）

●食慾減退

●貧血，虛弱無力，容易頭暈眼花、臉色蒼白

●中晚期症狀：體重驟降、解黑便、厭食、吞嚥困難、明顯貧血、精神萎靡

50歲以上男性是高危險族群。（圖片來源：pixabay）

誰是高危險群

●50歲以上

●男性

●感染幽門螺旋桿菌

●萎縮性胃炎

●家族腺瘤

●小腸化生（胃黏膜中出現腸道的黏膜上皮，常見於慢性胃病）

●多發性瘜肉

●胃曾部份切除

●家族中有一等親罹患胃癌

環境因素

●重鹹、醃漬、燒烤、煙燻及含防腐劑的食物

●抽菸、喝酒

●長期使用低劑量的阿斯匹靈，會傷害胃黏膜

該做哪些項目？

胃鏡配合切片檢查是胃癌最主要的診斷方式。

(中時電子報)