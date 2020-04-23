學術界聞人、實踐大學財金系教授沈中華，22日凌晨辭世，病因是胃癌。沈中華和妻子王儷容都是知名的金融學者。王儷容表示，沈中華和胃癌奮戰了很久，先前控制得不錯，但過去半年來病況惡化。胃癌早期症狀並不明顯，經常確診時已錯過黃金治療階段，如果出現這5種症狀，或是以下9種人之一，要特別對胃癌提高警覺。
胃癌症狀
多數早期胃癌患者幾乎沒有症狀；即使有症狀，也與一般胃病難以區分，例如：
●上腹脹氣、隱隱悶痛、噁心（類似慢性胃炎）
●餓時痛、嘔酸水（類似消化性潰瘍）
●食慾減退
●貧血，虛弱無力，容易頭暈眼花、臉色蒼白
●中晚期症狀：體重驟降、解黑便、厭食、吞嚥困難、明顯貧血、精神萎靡
誰是高危險群
●50歲以上
●男性
●感染幽門螺旋桿菌
●萎縮性胃炎
●家族腺瘤
●小腸化生（胃黏膜中出現腸道的黏膜上皮，常見於慢性胃病）
●多發性瘜肉
●胃曾部份切除
●家族中有一等親罹患胃癌
環境因素
●重鹹、醃漬、燒烤、煙燻及含防腐劑的食物
●抽菸、喝酒
●長期使用低劑量的阿斯匹靈，會傷害胃黏膜
該做哪些項目？
胃鏡配合切片檢查是胃癌最主要的診斷方式。
(中時電子報)
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