嘉義市長黃敏惠（中）與各級學校代表、各界來賓參加息燈儀式，並期待棒球場重新出發。（嘉義市政府提供）

嘉義市立棒球場將斥資1.2億元整修，市政府23日晚上舉辦球場息燈儀式，象徵休息後將以全新面貌迎接11月重新開幕，市長黃敏惠與大學高國中小所有球員一起揮舞螢光棒，期待再點亮棒球場，開啟棒運新里程。

黃敏惠表示，從KANO開始到現在，百年來嘉義市立棒球場乘載無數熱血棒球魂，有很多精彩賽事、熱情歡呼與眼淚在這裡發生，這裡有我們最棒的紀錄，大家一起參加這個最有意義息燈儀式，我們要記住現在這一刻以及球場的點點滴滴，並熱切期盼11月嶄新的球場繼續創造新紀錄。

教育處長林立生說，黃市長重視教育扎根及體育發展，為了讓各級賽事能更精采展現，市府爭取教育部體育署前瞻經費8500萬元，加上市府自籌經費，共1億2150萬元，辦理嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程。

工程內容有更新球場看臺與座椅、計分板、天然草皮鋪設、場地排水改善、無障礙電梯增設，打造嶄新又現代化的棒球場，4月底開工，工期7個月，預計今年11月完工。

息燈儀有中華職棒大聯盟會長吳志揚、味全龍資深顧問暨前領隊任中傑、嘉義大學校長艾群、立委王美惠及多位議員、各校校長與家長會長參與，教育部體育署長高俊雄也特別錄製影像慶賀。

(中時 )