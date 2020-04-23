由於時序即將進入高溫的夏季，目前在全球肆虐的新冠病毒是否會因此而被遏制？大陸中國科學院專家表示，氣溫升高不利病毒存活，但新冠病毒主要通過飛沫與接觸傳播，因此在病毒傳播上受氣溫影響較小。例如南半球目前處於夏季，但仍有疫情發生，最終的情況還要進一步觀察。

包括鍾南山在內的大陸多位防疫專家表示，氣溫升高確實不利於新冠病毒存活，因此外界寄望著夏季一到便能使疫情受到遏制。但現進一步研究也發現了一些不同的情況。

據《人民日報》報導，高溫對病毒影響的實際情況可能不如許多人預期。今天下午大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會上，大陸中國科學院微生物研究所研究員施一指出，氣溫升高時不利於病毒存活，但因病毒傳播方式的不同，要對病毒進行區分。

施一說，新冠病毒具有囊膜，病毒顆粒形狀近球形，對熱是敏感的，對紫外線、醫用酒精、含氯消毒劑等都敏感。但是，目前普遍都認為新冠病毒通過飛沫和直接接觸傳播，受氣溫影響會較小些，例如南半球天氣炎熱，但仍然有疫情發生，最終情況如何需要進一步觀察。

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏亦曾指出，今年夏天不可能完全清除病毒，目前南美洲、非洲、東南亞都開始出現疫情的爆發，如果按照現在的數學模型來統計，要在今年的夏天把病毒完全清除是不可能的。

張文宏說，不僅今夏清除不了病毒，11月後還會面臨巨大的挑戰。因為一旦進入冬季，冠狀病毒的複製能力也會增強，下一波的疫情可能就會在11月份左右到來。

(中時電子報)