周揚青和羅志祥愛情長跑多年，不過周揚青透過微博承認與小豬感情畫下句點，她坦言會分手是因為查看了對方手機紀錄，發現羅志祥曾多次出軌，包含約不同女生到家裡、上酒店尋歡、有不正當男女關係，甚至是「多人運動」，稍早，周揚青在個人IG發限時動態，以英文寫下「我單身、可以來追」，象徵徹底斷開和小豬之間的情分。

周揚青晚間在IG發限時稱「I'M SINGLE & AVAILABLE」，大聲宣告恢復單身。（圖／周揚青IG）

周揚青23日認了與羅志祥分手，不過她卻在微博發文指控對方約妹背叛感情，種種渣男行徑顛覆了周揚青三觀，傷透她的心。周揚青認了與小豬分手後，掀起網路上一片熱議，同時她還指控羅志祥與旗下女藝人、化妝師有不正常關係，周揚青對於自己揭開羅志祥交往真實面不感到後悔，她晚間在IG發限時，以黑底白字的形式，宣告「IM SINGLE & AVAILABLE」，大聲向外界傳達恢復單身的心情。

周揚青4月20日PO出與閨蜜野餐照。（圖／周揚青微博）

周揚青坦言曾在小豬第1次劈腿時，被他的承諾和悔過打動，認為自己是可以給予他陪伴、改變他的人，當下選擇原諒，不過最後受傷的仍是她自己。至於是否會對這段感情感到後悔，周揚青坦言不會，因為羅志祥的關係讓她變得更好、更獨立。

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(中時電子報)