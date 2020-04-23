南韓今(23日)公佈今年第1季度GDP表現，受到疫情影響，季減1.4%、但小幅優於市場預估的季減1.5%。分析師認為，南韓疫情雖然一度出現大爆發，但透過「大規模檢測」及「嚴格的社交距離」措施，成功壓抑確診人數，也不至於大幅傷害經濟表現。

南韓在疫情爆發初期，確診數成為大陸以外情況最嚴重的國家，並在短短一個月內突破8千例，不過在三月底後，疫情逐漸趨緩，透過實行大規模檢測和嚴格社交距離措施，同時建立完善的追蹤系統與隔離機構，讓每日的確診病例在4月中，大幅的降至百人以下。

CNBC報導，法國投資銀行的經濟學家Trinh Nguyen提到，有別於許多國家實施的封城措施，南韓在不抑制經濟活動的情況下，成功控制病毒的爆發，因此，各國若希望在擺脫病毒流行的同時降低經濟傷害，將可參考南韓的防疫方式。

不過，Nguyen也表示，世界其他地區的需求萎縮，仍會衝擊南韓第2季的經濟表現，讓南韓需要更多紓困措施。南韓財政部長洪楠基認為，來自主要貿易夥伴的需求急凍，以及國內失業加劇，南韓經濟從第2季開始恐面臨更大的衝擊。

(中時電子報)