新冠肺炎肆虐全球，經濟黑暗期降臨，英格蘭銀行（英國央行）貨幣政策委員會成員，經濟學家維利加（Jan Vlieghe）發出警告，英國可能將遭受「幾百年來」最慘烈的經濟衝擊。

維利加指出，基於早期指標，且基於其他比英國更早遭疫情打擊國家的經驗來看， 英國正在經歷過去一個世紀，甚至幾百年以來，最迅雷不及掩耳，也最深沉的經濟萎縮。

維利加說，新冠病毒與隨之而來的封鎖措施，導致需求與供給兩端的雙重驟減，因為人們無法工作，且正常的消費模式也因封鎖而遭破壞。他表示，此一經濟衝擊「極度不對稱」，其中某些產業遭受的衝擊，比別的行業更慘重，舉例來說，金融服務部門損失，就遠低於汽車製造和紡織業。

不過維利加認為，需要社交接觸的消費行為驟減，不見得全然無好處，因為人們儲蓄反而因此非自願增加了。另外，他也估計，在疫情結束後，經濟基本上應該會回到病毒肆虐前的水平。

(中時 )