惡劣男假冒警察攔車恐嚇民眾

心情不佳就假冒警察隨意攔車恐嚇民眾，台南一名王姓男子14日晚間於官田區隨意攔車，自稱是刑警，用強制、恐嚇手段喝令被害人下車接受盤查，甚至揚言開槍。經台南市警察局麻豆警分局循線追查，傳喚涉案的王姓男子到案，偵訊後依妨害秩序、恐嚇、強制等罪行，移送台南地檢署偵辦。

據了解，王嫌於攔車當下，大聲喝斥「下車」、「執行公務」等言語令被害人下車，並表示自己為警察身分，告知被害人因交通違規，要求下車接受盤查，被害人當下表示欲打電話報警或直接到派出所，均遭王嫌以自己就是警察身分拒絕，隨後被害人佯裝配合路邊停車時，加速離開並報案。

經麻豆警分局調閱多組監視器後，查得王姓犯嫌涉有重嫌，惟因該嫌居無定所，積極查緝之下於4月22日將王嫌帶案說明，王嫌自稱要發洩情緒，坦承假冒便衣刑警身分，任意對不特定人實施攔車恐嚇行為。

另經警方清查後，王嫌涉嫌於同日晚間於六甲區以同樣手法任意對民眾攔車，警詢後依違反刑法妨害秩序、恐嚇、強制等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

麻豆分局副分局長洪國哲表示，王嫌假冒員警身分，並以恐嚇、強制手段令被害人下車接受盤查，恐讓民眾對警察產生誤解，進而影響警察形象，因該嫌屢犯類此案件，呼籲民眾如有類似遭遇，應盡速向就近之警察機關報案。

(中時 )