藝人羅志祥與周揚青分手，女方在今天(23日)早上9點PO出長文大爆內幕，指出羅志祥不只偷吃旗下藝人與化妝師，更是與好兄弟們約了許多妹，大玩「多人運動」，直到自己看了羅志祥手機才發現真相。而在此之前，羅志祥為防止自己荒淫行徑曝光，多次對周揚青打預防針，說「看彼此手機會打破雙方信任」，讓網友看傻。

周揚青在微博上表示，會分手起因在於她看了羅志祥手機。她表示，2人交往期間，羅志祥多次對她說「兩人在一起最重要的就是互相信任，看彼此手機會打破這種信任」，並直說自己不喜歡這種行為。

周揚青說9年間她也都相信羅志祥，不曾翻閱過手機內容，直到看了手機才發現，原來羅志祥還有另一部約妹專用的手機，自己不在身邊的每一天，羅志祥都會找妹來家裡，甚至每個城市都有可以約到酒店的女生，還跟旗下女藝人與化妝師長期有不正當關係，更喜歡與兄弟們約妹出來進行正常人無法想像的「多人運動」。

網友看完超傻眼，憤怒留言：「就是有鬼的才不給人看」、「看手機叫打破信任？我笑了」、「會整天把兩人在一起就是互相信任這種話拿來當藉口的人，就是最會騙人的人」、「嘴巴說要信任，背後一直做著不要臉欺騙人的事」、「亞洲空幹王，滿嘴空話跟幹話」、「不給看手機的男人絕對有問題」。

(中時電子報)