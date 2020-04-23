浙江當局17日宣布滬杭超級磁浮、沿海高鐵、環杭州灣智慧高速公路等百餘個交通建設項目即將啟動，總投資高達3.2兆元人民幣。該消息在當日上午的「浙江全面推進高水平交通強省建設動員大會」上發布，明確表示滬杭超級磁浮列車以及其他建設是針對未來30年交通發展的規劃。消息一出，浙江交科的股價直線漲停。

其中，「超級磁浮列車」的建設最受人矚目，據中車青島四方機車車輛股份有限公司市場部人士披露，如果項目落地的話，應該就是本公司的「600公里高速磁浮」，該車去年曾杭州參展過。

據資料顯示，上海到杭州的距離為200公里，如果架設時速600公里的高速磁浮列車，按照最高時速開，從杭州到上海僅需20分鐘，到溫州則是30分鐘。

據中車四方設計師張志強介紹，超級磁浮列車的能效高、能耗低、安全性高、環境友善、速度快、可快起快停，具備多項優勢，既可以在長大干線交通中發揮出速度優勢，也適用於中短途快啟快停應用，大幅提升城市通勤效率。

但若按浙江當局規劃來估算，該磁浮列車工程總投資達人民幣1,000 億元來其興建成本將遠高於目前的高鐵。2010年10月通車的滬杭高鐵，初期項目投資約人民幣255億元。

(中時 )