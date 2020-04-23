蝴蝶姐姐時期。(本報系資料照)

羅志祥過去豪砸百萬助圓夢，送愷樂前往夏威夷並發行寫真書，為她留下出道十年的紀念。(本報系資料照)

20200423中天新聞 9年情斷！ 周揚青列四罪狀 控羅志祥劈腿

羅志祥(小豬)、周揚青9年情確定破局，女方今(23)更在社群網站拋出震撼彈，痛指羅志祥天生渣，與旗下女藝人、化妝師都有長期不正當男女關係，還經常舉行正常人都無法想象的「多人運動」，令昔日的「蝴蝶姐姐」愷樂衰中流彈，不僅與羅志祥曖昧互動被起底，連過去舊照也被翻出，再次捲入整形疑雲。

其實早在愷樂2015年為寫真書《快樂冠軍》穿上比基尼大秀火辣身材，當時就有被不少網友起底過去舊照，質疑她近年越變越漂亮，疑似偷偷去「進廠維修」，但也有另一派粉絲力挺愷樂美貌純天然，表示僅是變瘦加化妝技術改變，引起兩派網友論戰。

對於整形傳聞，愷樂也澄清自己沒整形，而是要歸功於整骨功效，平均每個月會做1、2次，雖然非常痛，但長期下來效果明顯，不過也有缺點，那就是骨頭容易跑掉位置，需要按時去才能維持。

另外，愷樂過去也曾在訪問中被問及是否暗戀老闆羅志祥，當時她大方坦承：「有暗戀過啊，他條件這麼好！」同時也大讚老闆女友周揚青比她漂亮。

(中時電子報)