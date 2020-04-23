美女謝翔雅在旁陪唱，洪義（左）緊張到背都濕了。（艾迪昇提供）

洪義展現好廚藝。（艾迪昇提供）

新生代演員洪義曾參與《翻牆的記憶》、《國際橋牌社》等戲劇演出，他從小受音樂薰陶練就好琴藝，日前在臉書、IG上傳一支自彈自唱〈追光者〉cover影片，其中主Key竟是國民學姊謝翔雅！洪義彈琴時不時轉頭對謝翔雅頻傻笑，對於首次和同門女神謝翔雅合作，他透露，錄影片時緊張得背都濕了，還自虧：「翔雅貼心近距離幫忙翻琴譜，突然覺得自己好像小女人。」自侃說這是最自肥的工作，簡直幸福爆錶！

洪義和謝翔雅分別為台藝大的戲劇系、舞蹈系畢業，恰好是同門師兄妹能互相合作拍攝影片。謝翔雅說，她一直誤以為洪義是音樂系，因為他多才多藝，會拉小提琴又會彈鋼琴，她驚呼：「最後才知道原來他是戲劇系，真是個才子。」

不過目前正處於防疫期間，日前討論拍攝地點時兩人傷透腦筋，洪義突然說：「我家呢？我家蠻漂亮應該適合。」謝翔雅打趣秒回：「那你家安全嗎？」洪義還一臉霧煞煞反應不及，謝翔雅見狀補充：「我是問你最近有沒有去哪？進去前大家都要量體溫、全身消毒喔！」洪義聽懂後大笑說：「我除了工作都很宅啦！每天都用酒精擦遍全家、連門把都不放過。」

當天洪義果然拿大罐酒精替謝翔雅、工作人員從頭到腳全面消毒，他形容：「噴酒精當下覺得自己真像園丁，好像在澆花。」

這次計劃由洪義發起，他有構想時打給謝翔雅初步討論，想不到謝翔雅一口答應拍攝，令他又驚又喜，洪義直呼：「前置過程討論完有種受寵若驚的感覺。」兩人皆是專業演員，卻以合唱方式合拍影片，洪義說：「防疫期間可能大家都心生恐懼，所以想藉由歌曲〈追光者〉用音樂來傳遞正面能量。」謝翔雅笑說：「雖然我們不是專業歌手，但我們誠意十足。」兩人皆說，在短促準備下拍攝影片，唱錯歌詞、Key不穩是難免的，但工作時的氣氛很歡樂，就能將同樣的快樂傳遞給許多人。

在拍攝過程中也發生不少趣事，洪義說：「旁邊坐的是大家的女神真的很剉。」謝翔雅見洪義一本正經死盯著琴譜彈奏，忍不住笑著向他說：「等等，洪義你彈琴也要看一下我啊。」面對美女難免怦然心動，洪義瞬間面紅耳赤，拍攝的工作人員虧：「齁！當演員不能害羞啦！」洪義趕緊說：「琴譜是早上才拿到的，所以才專注在譜上啦。」但他坦言，緊張原因之一也是身旁坐著謝翔雅，只要四目相對就會害臊，讓平時台風穩健的他那天竟NG了5次才收工，事後洪義收完電子琴，轉頭就走進廚房一展廚藝，做了三樣配菜的豬排飯，謝翔雅盛讚：「會彈琴會演戲，竟然還有好廚藝，簡直是偶劇走出來的角色吧。」

(中時 )