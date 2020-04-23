(22:00更新)美國最新公布的周初領失業金人數達440萬人，較上周已降低，但近五周來領失業救濟人數已達2650萬人。另一方面，紐約油期卻在美股開盤前十分鐘彈升近20%。在多空消息交錯之下，今日美股開盤道瓊小漲百點。

美國股市攀升，財經媒體分析原因是市場漸漸掌握了的冠狀病毒對經濟影響的最新經濟數據。

截至4月18日的一周，失業人數達到440萬。它比前幾周有所減少，但使該指標的五週總數超過了2600萬。最新的聲明閱讀量是大蕭條期間每週最高峰值的近六倍。

同時，6月份交貨的西德州中級原油合約上漲了約25％，至每桶17.29美元。川普威脅要「打倒並摧毀 」伊朗的砲艦，以防其騷擾美國船隻。

在數週的經濟活動停止和需求疲軟之後，投資者現在熱切期望經濟重新開放。財政部長史蒂芬·姆欽（Steven Mnuchin）週三表示，白宮預計到8月底，「大部分（如果不是全部）經濟開放 」。週四的就業報告顯示，隨著數百萬美國人急於重新加入勞動力市場，重啟工作可能會遇到障礙。

今日美股的波動幅度較小，在本周初商品市場低迷之後，石油價格的穩定提振了投資者的情緒。

4月21日美國參議院一致表決通過近5，000億美元的撥款法案，為受到新冠肺炎疫情影響的小型企業提供援助，眾議院將在週四就該法案進行表決，這將是美國第四項新冠疫情應對法案。這四項措施加在一起，美國自上個月以來共提供了約3兆美元的援助。

至台北時間晚上22:00，道瓊漲162.3點或0.69%，報23638.1點，標普500漲23.3點或0.83%，報2822.6點，那斯達克漲79.2點或0.93%，報8574.6點。

(中時電子報)