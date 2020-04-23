敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，感染源仍不明，不感染者不斷增加，至今（23日）744名官兵中已累積29例確診者。指揮中心進一步對磐石艦377人實施抗體採檢，得到驚人結果，證實船上有人曾感染過新冠肺炎。

為釐清感染途徑，指揮中心對磐石艦上377人進行新冠肺炎血清抗體檢測，發言人莊人祥證實，在受驗者中，有人體內帶有抗體。結果顯示，磐石艦上有人「IgM、IgG抗體呈現陽性」，代表著這些官兵曾被新冠病毒感染過。

莊人祥表示，IgM呈陽性代表「近期感染」或「正在感染中」；IgG呈陽性則代表「曾經感染過」，也就是染病時間較長。另外，昨（22日）磐石艦也出現首例體內存在抗體的新冠肺炎確診者，指揮中心專家諮詢召集人張上淳表示，有抗體出現基本上病毒量已經下降，只是下降速度沒那麼快，通常，檢驗出「時陰時陽」的狀態都是病毒量很低的時候了。

因抗體結果各實驗室還沒蒐集齊全，377名官兵報告尚未公布。不過指揮中心今證實，船上的確存在近日才感染的患者，同時也存在曾經感染者，至於最初的感染源到底在哪，仍撲朔迷離。

(中時電子報)