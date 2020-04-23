台航（2617）22日上午召開臨時董事會，通過由工務協理仇忠林跳升為總經理，對於多數公司總經理都是由業務或財部部門主管升任，為何選上工務主管，台航董事長劉文慶表示，散裝船彎靠港口不固定，工務航務部門的管理能力是確保公司獲利的重要關鍵，因此推薦仇忠林擔任總經理，獲行政院同意。

劉文慶指出，台航船隻主要採取長約出租方式，透過租船市場公開尋找租家，最後經高階主管會議決定出租條件與簽約對象，由於散裝船運市場變化很快，有時候覺得運氣也很重要，像有些合約剛簽，市場運價突然大崩跌，而在船舶的管理上是公司最能掌握的，因此如何讓船舶不要發生故障，不要有碰撞事故，是非常重要的工作。

台航這次辦理退休的總經理梅家禮，是11年前公司向大股東中航（2612）借將而來，梅家禮2009年6月加入台航擔任協理，2013年梅家禮升任台航總經理，十多年來，台航一直維持相當好的業績，劉文慶表示，他與梅家禮合作愉快，但梅家禮想回中航他也只好放人。梅家禮將於5月1日接任中航執行副總經理。

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