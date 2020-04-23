會員經濟當道！為深耕並強化熟客經營，台灣星巴克宣布，推出全新「星禮程金星禮」制度，將金星級會員的專屬回饋再升級，除了保留原先35顆星可兌換中杯飲品的回饋，還一口氣新增多項回饋方案，可以不同點數兌換糕點、咖啡飲品、咖啡豆等，還有特別開發的專屬兌換商品，以及品牌專屬體驗活動等，要提供金星會員更多尊榮服務！

台灣星巴克表示，2016年2月導入全新熟客經營計畫「星禮程My Starbucks Rewards」計劃以來，迄今全台星禮程會員數已突破220萬人，台灣星禮程會員貢獻占比更超過全店的50％，登上星巴克亞太市場14個國家之冠，其中，有超過45萬名的金星級會員（星禮程會員消費每滿35元即可集星，累積至168顆星即成為金星級會員）。

為了讓會員服務更細緻分眾化，台灣星巴克指出，歷時一年多規劃，除了保留舊制中受金星級會員喜愛的35顆星可兌換中杯飲品回饋外，新制的「星禮程金星禮」計劃更新增多項兌換方案，包括可用20顆星兌換80元(含)以下糕點、30顆星可兌換81～120元(含)以下糕點、120顆星可兌換250g常態咖啡豆乙包或12入VIA乙包。同時，更將全新開發星巴克迷期盼的金星專屬兌換商品，更具蒐藏價值。

此外，台灣星巴克也首次增設線上回饋兌換管道，金星級會員可至星巴克網站登入金星禮專頁，參與不定期推出的幸運抽獎活動；而除了門市回饋、專屬商品兌換外，星巴克也宣布，未來金星級會員將有機會參與獨特商品優先購買、品牌專屬體驗活動與專業咖啡講座等，將會員經濟及熟客經營邁向新階段。

(工商 )