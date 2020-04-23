美光科技（Nasdaq: MU）今日與摩托羅拉（Motorola）共同宣布摩托羅拉全新Edge+智慧型手機將搭載美光LPDDR5 DRAM，提供使用者5G的極致體驗。美光與摩托羅拉攜手合作，使Edge+透過搭載具備最高處理效能及高頻寬的記憶體與儲存容量，實現5G網速。

摩托羅拉Edge+搭載美光業界領先的12GB LPDDR5 DRAM，提供消費者順暢、零延遲的使用體驗。該全新機種具備更快的資料處理速度與更低的5G延遲率，提高如遊戲與串流娛樂等雲端應用的效能。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理Raj Talluri博士表示：「我們與摩托羅拉旗艦智慧型手機的合作凸顯了一項趨勢──行動裝置製造商愈發重視能提供更高效能與更豐富消費者體驗的次世代記憶體解決方案。這項合作案完美呈現行動產業如何藉由內建於5G旗艦智慧手機中的美光LPDDR5 DRAM以達到加倍綜效。」

Motorola卓越旗艦產品部門主管Jeff Snow表示：「消費者持續追尋更快速、有效率且效能更高的智慧型手機，而我們與美光一同打造出能夠完美回應這些需求的裝置。Motorola Edge+在搭載美光LPDDR5 DRAM後，能提供更身歷其境的顯示效果、更清晰的音訊，以及專業的影像處理功能，創造出獨特且完美流暢的消費者使用體驗。」

(工商 )