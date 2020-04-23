陸媒《新京報》23日報導，據雲南省紀委監委消息，2020年4月雲南大理白族自治州中級人民法院23日在昆明開庭，公開審理雲南省城市建設投資集團有限公司前黨委書記、董事長許雷涉嫌犯受賄罪、行賄罪、國有公司人員濫用職權罪一案，發現他歷年來收賄6529萬餘元（人民幣，下同），卻只拿出60萬元轉賄雲南省委書記秦光榮，而且還分20次交付。

起訴書指出，1999年至2019年期間，被告許雷多次收受他人賄送的巨額財物，共折合6529萬餘元，2000年至2009年期間，許雷分20次共向中共雲南省委前書記秦光榮行賄60萬元，謀取不正當利益；2010年至2018年期間，許雷超越職權，擅自決定違規收購重組某房地產專案，違規決策啟動推進某高爾夫球場專案，造成大陸國有資產損失共計1億6347萬餘元。

被告在庭訊最後陳述時，對檢方指控的犯罪事實供認不諱，並當庭表示認罪悔罪。法官諭知全案將擇期宣判。

中共中央紀委國家監委於去年5月9日發布雲南省委前書記秦光榮因涉貪投案消息，同年9月，秦光榮被開除中共黨籍。經查，他大肆收受禮品禮金，違規干預和插手礦產資源轉讓；與不法私營企業主沆瀣一氣，肆無忌憚聚錢斂財，大搞權錢交易，在職務晉升、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受財物。

官方履歷顯示，此次審理的被告許雷，是繼秦光榮投案後半個月，於去年5月24日主動投案。他於2009年7月起擔任雲南省城市建設投資集團有限公司董事長達10年。期間，他還兼任誠泰財產保險股份有限公司董事長。

落馬後，去年11月，雲南城投集團又點名道姓，公開通報曝光集團許雷等部分領導幹部，違規乘坐飛機頭等艙、動車一等座問題，總計2015年至2019年，違規乘坐飛機頭等艙222次，超標金額28萬6294元。

(中時 )