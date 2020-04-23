砂石車肇事輾死騎士，白河警加強取締違規。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市白河區日前發生一起砂石車轉彎時不慎輾死騎士的車禍，台南市警察局白河分局表示，除了除了派出所員警執行一般巡邏加強攔查砂石車違規外，分局每個月也會規畫4至5場專案取締砂石車勤務，宣示維護市民行車安全的決心。

日前白河區市道172與165線交叉路口發生死亡車禍，一輛砂石車右轉彎時不慎撞擊一輛直行機車，造成71歲機車騎士身亡。白河22日上午立即執行砂石車專案取締工作，針對砂石車超載、行駛禁行路線等各項違規強力取締。

此外，分局每個月也會規畫4至5場專案取締砂石車勤務，整合分局各派出所警力，於特定時段專責取締砂石車違規，另外也向台南市政府警察局交通警察大隊申請支援活動地磅協助砂石車過磅任務，即時過磅取締超載，減少砂石車超載行為。

白河分局轄區道路台1線、市道172線、172甲線、165線及南99線等路段可以供砂石大貨（聯結）車行駛，為保障市民行車安全，今年度已舉發砂石大貨（聯結）車超載8件，行駛禁行路線違規7件。

(中時 )