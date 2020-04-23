羅志祥和周揚青長跑9年，今(23)日一早周揚青在微博發文證實兩人已分手，更爆出羅志祥各種渣男行徑，其中還提到他和好兄弟會約妹子「多人運動」，震和她的三觀；但羅志祥在2015年曾上綜藝節目《大學生了沒》喊話「女生不是拿來分享的」，豈料5年後被分手信狠打臉。

2015年底羅志祥和他的Party boys一起上綜藝節目《大學生了沒》當嘉賓，在默契考驗時談論是否會和朋友聊女友，他卻正經地說，「女生不是拿來分享的」，表示自己和好兄弟們私底下不會聊女生；羅志祥補充解釋，「這個沒辦法去聊，因為我們說過，就是女生以後會嫁人，你這樣亂分享的話這樣子不太好」。

沒想到過了5年，前女友周揚青的分手信直接狠打臉，內容提到「你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是，你們還會經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』……這些顛覆我三觀」。

從YouTube影片底下的留言，也不難看出當時許多粉絲都被羅志祥「紳士」人設迷倒，認為他尊重女生又保護女生，如今卻爆出各種渣男行徑，人設徹底崩壞。

(中時電子報)