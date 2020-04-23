（7-ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐公益募款，今年第二季攜手弘道老人福利基金會，啟動「一塊作伴，化解宅老人危機」服務計畫，邀民眾一起發揮愛心。圖／業者提供）

巷口超商就能做愛心！7-ELEVEN今（23）宣布，「把愛找回來」門市零錢捐公益募款，今年第二季攜手弘道老人福利基金會啟動「一塊作伴，化解宅老人危機」服務計畫，邀民眾一起發揮愛心，即日起到6月30日止，民眾只要到全台7-ELEVEN門市募款箱投下零錢，或利用ibon便利生活站進行捐款，就能幫助獨居弱勢長輩遠離孤獨與預防退化危機！

7-ELEVEN表示，據衛福部最新的「2017年老人狀況調查報告」數據顯示，65歲以上的長輩平均每5位就有2位，每周與親友、鄰居互動的頻率少於一次；此外，依據臺灣、日本與美國的研究調查亦發現，長輩缺乏社交生活下罹患失智症、憂鬱症的風險增加2倍；外出頻率低導致步行障礙風險更提高到4倍，對於老人家身心健康影響甚鉅。

鑑此，7-ELEVEN把愛找回來第二季門市零錢捐公益募款活動，攜手弘道老人福利基金會共同啟動「一塊作伴，化解宅老人危機」服務計畫，將協助弘道關懷服務的長輩，藉由居家運動、體適能訓練、弱勢個案關懷陪伴，助老「延緩身體退化」。

同時，也藉由桌遊、樂器、戲劇表演等多元有趣的學習課程，提升長輩自信與自我肯定，助老「減少自卑無用」的擔憂；以及藉由居家安全修繕打造安心的住家以及多元服務據點計畫，助老「擁有安心安全的環境」可減少跌倒意外，並有鄰近友善的空間可以前往促進社會參與。

7-ELEVEN表示，這幾年接續和弘道老人福利基金會推動的不老店長、門市送取餐以及不老樂團快閃，幫助長輩獲得身心活化與營養餐食服務外，亦希望透過第二季門市零錢捐公益募款，能協助弘道老人福利基金會藉由打造安心安全環境、延緩身體退化與減少自卑抑鬱等相關服務方案，幫助32萬人次長輩，預防退化失能與身心症，化解宅老人危機。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，很常有人問起如何與家中長輩互動或讓他們運動，最重要關鍵的就是，如何建立和老人家的互動的關係，還有吸引長輩興趣或有趣的方式。

值此居家防疫期間，李若綺說，弘道老人福利基金會集結過往服務經驗推出「居家百寶箱」，內容包含啞鈴、彈力帶、彈力球等居家趣味運動簡易器材，在家也可以用球、毛巾、礦泉水瓶代替，還有各式桌遊、遊戲，如疊疊樂、敲冰磚、沙包等等；以及簡易DIY樂器一起隨著音樂打節拍等等，讓社工、AIO居家服務照顧秘書一起化解宅老人身心退化危機。

(工商 )