經濟部水利署23日邀集中央各部會開會，並責由各單位應把握降雨加強節水調配及引水蓄存水庫，再透過區域水源調度、啟動備援井、伏流水及適時人工增雨，以確保各地區供水無虞，且至5月底，仍有1個月以上的民生及產業用水為目標。至於台南和高雄地區仍維持自4月1日起，代表水情稍緊的綠燈，以提醒民眾節水。

另外，水利署今年水庫清淤工作，將持續朝最大化方向執行，年度清淤目標量提升至1,243萬立方公尺，為歷年平均清淤量的二倍以上；水利署23日表示，各水庫管理單位已把握上半年枯水期最佳清淤時機，全面動員廠商及機具車輛，投入清淤工作，截至今年4月中旬止，已清淤538萬立方公尺，約占該年度清淤目標量43％。

經濟部水利署23日邀請中央氣象局、農委會、科技部、農田水利會及各縣市政府召開水情會議，依據氣象預報資料，本周末前，各地都有降雨機率，但時序已進入枯水期末段，中央氣象局統計今年迄今降雨偏少。

經水利署與各自來水事業、農田水利會及水庫管理等單位共同合作節水調度，順利完成今年一期稻作春耕插秧供灌，民生、產業及防疫用水，亦正常供水無虞，目前各水庫蓄水量仍有約二至五成以上。

北部及中部地區透過鼓勵農民轉作，節省用水等措施，應可提前達成原訂穩定供水目標。另現階段適值南部區域降雨最少的枯旱時期，加上農業用水已進入稻作抽穗用水高峰期，因此，台南和高雄地區仍維持自4月1日起，代表水情稍緊的綠燈，以提醒民眾節水。

水利署指出，各單位自去年6月即提前盤點，審慎調控節水，迄今已召開38次水情會議，經採取水庫總量管制、跨區供水調度、自來水壓力調控節水、農業加強灌溉管理，及工業自主節水，合計節水約6.3億噸；另已施作人工增雨作業5次。

針對目前高雄地區高屏溪河川流量偏低情形，水利署說，除已請台水公司全力啟動近年來推動完成地下水及伏流水外，並由轄內澄清湖、阿公店及鳳山水庫適時供應，再可透過台南南化水庫跨區域調度支援，讓上述地區供水，尚可穩定。

(工商 )