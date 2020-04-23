美國智慧型手機龍頭廠蘋果上周無預警推出第二代iPhone SE新機，以台幣換算售價只要14,500 元起，主打中階平價的產品定位，瞄準有換機需求的客戶與新興市場需求。如今又有消息傳出，蘋果明年新款的Mac系列產品，將採用基於下一代 iPhone所搭載的A14 處理器，所設計處理器，並由台積電代工生產。

據外國財經媒體報導，蘋果準備在明年發布至少一款搭載自家設計晶片的Mac電腦，代號為 「Kalamata」，就是要讓Mac準備捨棄英特爾處理器，擺脫蘋果產品對於英特爾的依賴性，逐漸讓自家設計的晶片成為主力，該處理器將基於5奈米製程，並由台積電代工生產，與下一代iPhone 和 iPad Pro所搭載處理器規格相同。

去年11月，外國科技網站《Mac Rumors》也傳出消息，蘋果打算讓Mac準備捨棄英特爾x86 架構處理器，逐漸由自家設計的Arm 架構處理器取代。消息指出，「Kalamata」計畫已經執行多年，蘋果在 2018 年就曾開發一款基於 iPad Pro A12X 處理器的 Mac 晶片進行測試。

不過，蘋果想要完全擺脫對英特爾的依賴，仍需要軟硬體以及供應零組件的採購團隊密切合作，但目前遇上新冠肺炎疫情，導致亞洲供應鏈產生斷鏈危機，甚至導致蘋果的研發計畫延遲，加上蘋果想將macOS從英特爾的晶片架構，轉採用自研的Arm 架構，也是一大難題，至於實際情況如何仍要等待蘋果到時發售產品，才會得知。

(中時電子報)