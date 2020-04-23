台南市警察局新化分局22日在台南市安平區某大樓內查獲毒品一批，當場逮捕吳、蕭等2嫌。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局新化分局22日在台南市安平區某大樓內查獲毒品一批，當場逮捕吳、蕭等2嫌。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎防疫期間，警方除全力投入協助執行各項防疫措施外，台南市警察局新化分局仍持續堅守維護治安防線，22日在台南市安平區某大樓內查獲毒品一批，當場逮捕吳、蕭等2嫌，以涉嫌毒品危害防制條例，依法將2人移送台南地方檢察署偵辦。

新化分局與刑事警察大隊偵三隊於22日19時30分許，在安平區育平路某大樓內，查獲第二級毒品安非他命13包185公克、大麻煙1支、愷他命1包1.8公克、電子磅秤2台、販毒用手機3支及吸食器5組等贓證物，並當場逮捕吳、蕭等2名嫌犯。

新化警分局長許芳毅表示，防疫與維護治安並重，要求員警徹底掃蕩毒品，深入各鄰里、社區消「毒」，啟動「安居專案」，提供民眾安心生活環境。

除了從藥腳向上溯源外，更重要的是重視民眾所反映的情資，尤其是里、鄰長、社區守望相助等，在保密前提下應將成果反饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到警察對於緝毒展現出的具體作為，雙方建立互信基礎，讓「友善通報網」更加堅實。

23日傍晚，台南市警察局督察長林清求代表局長，前往新化警分局頒發破案茶，勉勵同仁持續做好防疫與治安工作。

(中時 )