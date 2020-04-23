中英氣象局預報顯示，明(24)日仍受華南雲雨區持續影響，上半天水氣較充沛，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部地區並有局部大雨發生的機率，提醒大家外出記得攜帶雨具，行車用路注意安全。

氣象局預報員陳伊秀表示，今晚至明上半天，是這波冷空氣影響我們最強的時間，北臺灣低溫15至16度，中部及花蓮18至19度，南部及臺東20度左右，中部以北及東北部地區並有局部大雨發生的機率。

陳伊秀指出，周六(25)東北季風減弱，除了北部及東北部有零星降雨外，其他地區天氣逐漸穩定。

下周日(26)下半天水氣開始增多，下周一(27)、下周二(28)另一波東北季風短暫增強，迎風面的北部及東北部有降雨機率，影響時間將持續到下周三(29)日，提醒民眾留意天氣變化並增添衣物。

明天白天北臺灣高溫僅18至19度，整天偏涼，中部及花蓮22至24度，南部及臺東26至29度，南部地區日夜溫差較大，請注意保暖及攜帶雨具。

(中時 )