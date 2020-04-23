歷經4年規劃的「數位身分證」即將在今年10月上路，不過前有民間團體以晶片身分證存在資安風險，且無專責保護機關為由，在網路發起連署反對換發。對此，內政部表示，政府特別重視個人隱私及資安的保障，會在完備相關法規下推動換發作業，屆時民眾可自行選擇是否附加自然人憑證功能，充分尊重民眾自主權，民間團體應是對政策有所誤解。

內政部23日指出，現行《戶籍法》已就國民身分證的格式、內容、製發等授權訂定相關辦法，製發「晶片式」的國民身分證，符合立法目的及授權範圍。因應數位時代來臨，政府有義務提供人民更安全及便利的選擇，數位身分證卡面資料大幅減少，晶片資料採分區存放及密碼保護，需民眾輸入讀取碼或密碼，才能讀取晶片資料，較紙本更為安全及保障民眾隱私。

針對是否提供晶片及非晶片雙版本身分證，內政部回應，國民身分證是政府核發的重要身分證明，如果採取晶片、非晶片雙版本併存，會增加辨識上的困擾，且製發時須投入雙重資源，將會造成不必要的浪費，因此，政府不會同時發行2種版本的國民身分證。

不過基於保障民眾自主選擇權，內政部也強調，未來民眾進行換證時，可以選擇不申請自然人憑證，就算提出申請，之後也還是可以自行決定停用或廢止。若民眾選擇結合自然人憑證，往後在申辦諸多政府服務時，就可不受時空環境限制，直接在網路申辦，省去奔波、臨櫃的種種麻煩。

(中時電子報)