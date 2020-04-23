海軍敦睦艦隊訪問帛琉後，已有29名官兵感染新冠肺炎。外界質疑是否有「機密任務」，根據國防部今天公布活動資料，艦隊一度進入南海、靠近新加坡東方海域附近。專家認為艦隊只有經過印尼，新加坡，但卻未停靠，很有可能是為了開拓新航道。

《亞太防務雜誌》總編鄭繼文接受《三立新聞台》專訪時指出：第23天，我敦睦艦隊經過印尼、新加坡，但因疫情關係並未停靠。他分析說，很有可能是為了美國的「印太戰略」布局，開拓新航道。

根據國防部今天公布的敦睦艦隊「安全回報資料」，艦隊自3月15日離開帛琉後，改為向西南方，繞過菲律賓南方西里伯斯海（Celebes Sea）、蘇祿海，進入南海。3月27日航經新加坡以東、婆羅洲以西海域，且接近赤道，幾乎是在南海的南緣出沒。隨即向東北方航行，經過南沙群島太平島與東沙島，進行操演，4月9日回航左營港。

(中時電子報)