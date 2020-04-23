女學生遭隨機強押上車 載桃園公園性侵 22:022020/04/23 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大園驚傳女學生遭光頭刺青男強押上車險遭性侵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 純樸大園驚傳性侵!女學生被嫌犯強押上車被至公園意圖性侵。 女學生23日在大園中科二街上遭到嫌犯強押至銀色自小客車內，被載往新坡福山路上的地景公園意圖性侵，女學生趁空逃跑，躲進路旁人家中。 目前該名女學生已經報警，大園分局指出目前已鎖定嫌犯正在追查中。 該嫌犯特徵為40歲、特徵為光頭、左小腿上有刺青，疑有前科。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時電子報) #女學生 #驚傳 #強押 #性侵 #刺青 #桃園 #大園 #光頭 #性侵 #隨機 #前科 也許您會感興趣 推薦閱讀 求愛不成？ 男學生闖員林高中刺傷高三女學生 17:252020/04/20 社會 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 17:382020/04/20 兩岸 為了5萬元！台中視障按摩男刺殺女友頸部 18:362020/04/20 社會 疑告白遭拒 高中男砍傷女學生 04:102020/04/21 地方新聞 日本福岡某餐廳驚傳有男子持刀闖入…疑為前員工 11:122020/04/21 國際 彰化員林高中女學生遭刺傷 行兇昔日同窗裁定收押 14:412020/04/21 社會 金正恩驚傳命危 名嘴吐一句：不必保重 19:332020/04/21 生活 林俊傑驚傳非法吸金 身家10億被起底「真實家世」 10:082020/04/22 娛樂 踩地盤販毒犯大忌 毒蟲遭綁沖天炮引爆 16:482020/04/23 社會 年近半百還要嫩妹這樣配合 色老師gg 21:332020/04/23 社會 社會熱門新聞 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 敦睦艦隊19天機密行程曝光 最遠接近新加坡 - 社會 獨／防疫旅館隔離者整夜咆哮 北投里長爆氣開嗆 - 社會 大園驚傳女學生遭光頭刺青男強押上車險遭性侵 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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