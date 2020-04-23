純樸大園驚傳性侵!女學生被嫌犯強押上車被至公園意圖性侵。

女學生23日在大園中科二街上遭到嫌犯強押至銀色自小客車內，被載往新坡福山路上的地景公園意圖性侵，女學生趁空逃跑，躲進路旁人家中。

目前該名女學生已經報警，大園分局指出目前已鎖定嫌犯正在追查中。

該嫌犯特徵為40歲、特徵為光頭、左小腿上有刺青，疑有前科。

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(中時電子報)