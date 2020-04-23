新冠病毒到底從何時開始傳播？美國學者以疫情相對和緩的加州為例，認為早在去年秋天，加州居民就已經暴露在新冠病毒的環境中，部分人口有了抗體，讓後來的疫情相對溫和。台灣也是這樣嗎？

史丹福大學胡佛研究所資深研究員韓森（Victor Davis Hanson）說，去年秋天進入流感流行季時，中美的往來航班仍如常頻繁，加州的地理位置首當其衝，「想想這個時間點和其他資訊，說加州沒有暴露在新冠病毒風險裡，就太天真。」

韓森分析，美國開始進行大規模檢測之前，加州灣區居民就已接觸到病毒，部分人體也產生抗體，從而延緩病毒的傳播。由於當時正值流感季，新冠肺炎和流感的症狀有諸多類似之處，造成診斷困難。美國疾管局CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield），3月就曾透露，部分新冠肺炎患者，有可能被誤診為流感，而沒被納入新冠肺炎疫情的統計數字裡。

和中國大陸往來密切的舊金山灣區，疫情相較美國其他地區顯得平緩，有學者推測，當地可能早就有疫情，居民已有抗體。（圖片來源：pixabay）

在官方的確診數字之外，到底有多少人感染了新冠病毒？洛杉磯公衛部和南加大合作的抗體檢測研究，日前公布結果，有4.1％的成人、相當於22萬～44萬的人口，已經感染過新冠病毒，比官方數字（1萬3千多人，至21日為止）多出31倍。

早在4月初，史丹福大學在舊金山聖塔克拉拉郡的3個灣區城市進行血液採樣，檢測3千3百多名自願受試者的抗體，結果也發現，帶有新冠病毒抗體反應的人數，比官方的確診病例要多出50～85倍。

歐洲國家進行的抗體檢測數據，也都出現了共同的現象，亦即實際的感染人數，遠超過官方的確診數字。例如義大利羅比歐市1千多人的抗體檢測結果顯示，感染率超過10％。在德國，疫情嚴重的甘格爾特市，則有近15％的感染率。

這些數字同時也透露，新冠肺炎的致死率，可能沒有原先預期地高，以加州聖塔克拉拉為例，致死率介於0.12％～0.2％之間。

英國《衛報（The Guardian）》報導，有學者分析數據研判，這些地區有可能早就出現初期的「群體免疫（herd immunity）」，亦即一定數量的人口已具有抗體，對病毒產生免疫作用。不過研究人員認為這項推論言之過早，需要更多研究才能證實抗體的效用。

在疫苗和藥物問世之前，防疫工作不可輕忽。（圖片來源：陳德信）

歐美國家將抗體檢測列入防疫措施，做為解封的評估依據之一。加州大學柏克萊分校流行病學教授雷恩葛德（Arthur Reingold）提醒，目前對於新冠病毒的抗體所知甚少，居家隔離令也不宜貿然過早解除。「我們還無法確定抗體是否真能發揮保護作用、能持續多久。」

愈來愈多的研究顯示，感染新冠病毒的人，不少屬於症狀輕微或無症狀。病毒侵入人體之後，啟動免疫系統需要一段時間才會產生抗體去中和（清除）病毒。在抗體還沒出現或抗體未完全清除病毒之前，體內仍存有感染力的病毒。如果這些人沒有發病，或症狀輕微到被忽略，就會形成防疫的隱憂。

台灣早就啟動邊境檢疫應變措施，疫情控制得宜，能否延續，階段性的防疫措施調整，需要更多深思熟慮。（圖片來源：陳德信）

去年12月8日，中國大陸宣布第1起確診病例，1個多月後的1月21日，台灣也傳出第1例確診。台灣早早就啟動了邊境檢疫應變措施，針對自武漢直航入境的班機進行登機檢疫。只是台灣和對岸在這段時間的往來仍密切頻繁，這段時間，病毒是否真的乖乖待在境外？

根據疾管署的數據，從去年底到今年初，台灣流感和肺炎的死亡率排名，短短12週，就有8週進入死亡人數最高的30週內。另外類流感的急診就診數，歷年來排名前21週裡，去年底到今年初就佔了10週。到底有多少人接觸了病毒？台灣會不會就像美國，其實早就和新冠病毒為伍？在防疫仍需謹慎的時刻，這些都等待解答。

(中時電子報)