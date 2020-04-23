新冠病毒COVID 19造成全球的商業停滯，這種不景氣浪潮也衝到毒品產業鏈，在交通不流通，以及城市封閉的情況下，毒品也不好賣了。秘魯的古柯樹種植農甚至向政府要求紓困。

路透社報導，從美墨邊境的荒原，到安第斯山脈的古柯樹農場，再到倫敦和巴黎的販毒小混混，都因為生意不好而苦苦掙扎。

秘魯古柯園種植組織的頭目朱利安·佩雷斯·馬爾基（JuliánPérezMallqui）說，自上個月秘魯封國以來，出售給毒品生產商的古柯葉價格已下跌70％，他說，價錢甚至跌破賣給合法古柯市場的政府單位，所以他現在打算要求政府，購買他們生產過多的古柯。

佩雷斯說，「就像世界上其他所有人一樣，這個產業被搞砸了。」

秘魯禁毒警察拉米雷斯（MiguelÁngelRamírezVásquez）表示，現在的情況就像「生產線輸送帶被按了關閉電鈕」，由於邊界關閉，航班減少，公道更加嚴格地巡邏，毒品團伙在運送毒品方面遇到了麻煩。他說：「沒有人在買，沒有人在賣 ，一切都癱瘓了。」

拉米雷斯對佩雷斯這種種植者要求的「疏困計劃」不屑一顧，他說：「價錢對他們有利的時候，他們把古柯賣給了毒販。現在價錢不好，他們希望獲得政府的支援...這些農民有長進嗎?不會種鳳梨啊?」

總部位於美國的商業智庫公司《全球金融誠信》（Global Financial Integrity）稱，拉丁美洲是全球毒品貿易的中心，據估計，每年毒品交易的價值高達6500億美元。幫派負責生產和運輸可卡因、大麻、甲基苯丙胺、海洛因以及芬太尼，獲利豐厚，銷往世界各地。

美墨邊界交通的過去與現在。在疫情爆發前，每天都有大量的車輛往來美國與墨西哥，走私相對容易很多，如今幾乎沒有車輛，走私客根本不敢再夾帶什麼非法物品。(圖/路透社)

然而，冠狀病毒做到了全世界禁毒當局沒有完成的事情：幾乎在一夜之間，放緩了全球麻醉品的銷售速度，當然，有些人因斷貨造成一定程度的痛苦。

一位幫助該集團生產合成阿片類藥物芬太尼的人說：「由於美墨邊界交通關閉，我們在穿越邊界時遇到了問題，原料帶不進來。但就算帶進來了，銷售管道也零零落落。」

在巴西，販毒團伙也面臨著類似的困境。巴西聯邦稅收局的數據，在桑托斯港口(BRSSZ,Santos)，上個月的可卡因緝獲量，與2019年3月相比，下降了67％。桑托斯首席聯邦警察莫拉斯（Ciro Moraes）表示，這麼大的「衰退」，顯然要歸功於COVID-19。

美國安全分析人士說，大多數的麻醉品走私，都選擇蔵在家用車裡，因為家用車往往比商用車來的多，遭攔查的機率較低，然而如今家用車的數量比商用卡車還要少，運毒集團無法將原料或半成品運出去。

一位匿名的芬太尼「廚師」(毒品加工者，如同「絕命毒師」)說「一切原物料都被擋在美墨邊境。」

原材料也不足。墨西哥和美國官員說，合成芬太尼與安非他命的化工原料，大多是從中國大陸、印度和德國的化工行購買，但是現在不管海運還是空運都暫停了，造成供貨短缺。一名生產商告訴路透社，疫情暴發使某些化學原料的價格上漲了三倍，從而壓低了利潤。

法國毒品與吸毒成癮監測中心（OFDT）在4月的報告中指出，在法國，酒吧和聚會場所的關閉，導致可卡因、搖頭丸、K他命和LSD(迷幻藥 )等助興毒品的使用機會大為減少，也就難以銷售。

(中時電子報)