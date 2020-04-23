耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目上分享曾遇過一名案例，一名30歲男病人主訴右邊鼻孔「聞不到已經好幾十年」，先前一直以為是過敏造成的鼻塞，只到診所就醫拿藥，後來看到報導指出「單側嗅覺異常一定要去檢查，因為有可能癌症已經找上你」，讓這名男患者嚇壞，直奔大醫院就醫。

男病患接受內視鏡檢查，醫師在他右邊鼻腔的中鼻甲及下鼻甲處，發現一個「粉紅色肉瘤」。吳昭寬解釋，這並非一般的癌症，顏色呈現潰爛或流血，所以不敢貿然切片，後來安排電腦斷層掃描才發現裡面曾有鈣化的組織，之後開刀切片，開完肉瘤切一半，中間卻很硬切不開，仔細看竟發現裡面包裹著一顆玻璃彈珠。

醫師在患者右邊鼻腔的中鼻甲及下鼻甲處，發現一個「粉紅色肉瘤」。

安排電腦斷層掃描才發現裡面曾有鈣化的組織。

最後醫師揪出患者幾十年聞不到的原因，竟是小時侯調皮惹的禍。

吳昭寬詢問男病患才知曉，原來他小時候調皮將2顆玻璃彈珠塞進鼻孔裡，就醫檢查時只找到1顆，「醫師一看說沒事，拿掉1顆能呼吸就還好」，便讓他返家了。

豈料時間一久，人體就將玻璃彈珠當作身體的一部份，「把它包起來，而且鈣化」，症狀延續幾十年。取出玻璃彈珠後，男病患也感到前所未有的舒暢「幾十年來鼻子從沒這麼通過，終於可以聞到味道了」！

(中時電子報)