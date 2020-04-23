新冠肺炎疫情重創內需產業！3月份國內零售業、餐飲業營業額今天出爐，各比去年同月跌3.4％、21％，後者竟是20年來最大衰退幅度，還慘過SARS時期。經濟補統計，新冠肺炎疫情國人減少外出，這兩項內需業績不見了368億元。

2月份零售業、餐飲業營業額受疫情拖累浮現，近年一路成長的兩產業少見出現負成長。經濟部今天公布最新3月數字，零售業與餐飲業各繳出2906億、519億，跌幅更見雙雙擴大。前者年減3.4％，是11年同月最高減幅。後者年減21％，更是自官方2000年有餐飲年增統計以來最低，比2003年SARS時期衰退17.5％還嚴重。

內需產業這麼慘，經濟部統計處副處長王淑娟指出，主要就是疫情造成來客數減少，該部調查商家，顯示3月份零售業受疫情拖累掉了215億，這個金額比預期縮小一些，是因為當月出現民眾恐慌搶購泡麵、衛生紙現象，拉回來一些。餐飲業少153億，則是比預期擴大，原因就是旅遊、聚餐減少，兩項內需合計減少368億。

但是疫情衝擊個別行業不同，以零售業來說，超市、超商、量販店營收都仍有正成長，顯示衝擊較小。但百貨公司就慘了，業業額較去年同期大跌2成1。在綜合商品零售業中，跌幅僅次於免稅店珠寶、鐘錶等其他商品類的負成長34％。

餐飲業部分，以外燴團膳與餐館衝擊最大，業績都衰退超過3成、2成，飲料店影響較小，跌了近5％。

但疫情大家宅在家，電商及網購業是少數受益者。3月營業額做了195億，年成長2成4，以第一季來說，網路銷售額繳出811億，比去年同季多出近2成。占整體零售業業績，更從2017年的6.2％，到本季已逼近9％。等於消費者買100元，將近9元來自網路。

由於疫情受敦睦鑑感染源案例增加影響，各地方政府嚴加戒備，使的4月份經濟活動仍然低迷。王淑娟直言，餐飲業原本要穩步擴張，現在疫情影響，預料4月衝擊比3月更擴大，估計營業額會減少160億，跌幅達負16.2％到負19.2％。零售業也會減少299億，估計負3.8％到負6.8％。

(中時 )