台南市政府積極落實「希望家園」政策，市長黃偉哲除關心勞工朋友的就業權益外，更注重職場安全，23日親自主持「真心衛您共築希望家園安衛家族授旗」儀式，期盼安衛家族以大廠帶小廠的運作模式，共構職場安全，有效降低職災發生率。

黃偉哲表示，期盼透過安衛家族的成立，讓台南市既有的31個安衛家族，共600多家廠商，彼此橫向聯繫，將職業安全衛生做好，降低台南市的職安事件發生率，讓台南市變成更安全的城市，讓勞工朋友可以在更安全的環境裡從事勞動服務。

本次新成立的「真心衛您安衛家族」，核心企業為「台糖尖山埤江南渡假村」，由總經理陳永成代表受旗。尖山埤江南渡假村於2017及2018年連續兩年獲市府頒授「職安楷模」獎，所成立的家族更是全國第一個以服務業為主的安衛家族。

另一個新成立的「希望家園安衛家族」，以「大台南總工會」為核心，由理事長鄭山林代表受旗。希望家園安衛家族是全國首創以推動公益為理念，其所帶領「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕團隊，致力於幫助弱勢勞工家庭，共同打造台南市「希望家園」。

「希望家園安衛家族」參與的成員包括勞工志願服務協會、木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等職業工會，平時皆會進行相關職業安全衛生教育訓練，以確保工作上的安全。

其中參與市府「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕團隊的連景公司，於修繕工程有高架作業需求時，免費提供鷹架搭設來維護志工夥伴們的工作安全，黃偉哲23日特別頒發獎牌給該公司，感謝其讓修繕志工安全獲得更好的保障。

(中時 )