新冠病毒究竟何時進入美國？新證據會說話，加州檢測3具遺體發現，早在2月6日就有第1起死亡案例，比之前公布的日期整整早3周，不只病毒入境得比預期更早、感染人數更多，美國CDC也警告冬季還有一波疫情，對美國的防疫，將產生什麼影響？

COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎）在美第1起死亡病例，一直都認定是2月29日西雅圖近郊的60歲患者。但加州矽谷聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）公共衛生官員公布3具遺體的驗屍結果，證實2月6日才是第一起死亡病例出現的時間，比2月29日整整早上3週。

這3名死者死亡時間分別是2月6日、17日，以及3月6日。他們都在自家過世，當時檢測的試劑非常有限，並限定只有具旅遊史、有具體症狀的人才能受檢，所以3人生前都不知道自己染病。

當地衛生官員推測，由於新冠肺炎重症患者平均在染病1個月後死亡，從2月6日往回推，該名死者可能1月初就染病，代表新冠病毒恐怕在2019年12月就已入境美國。

根據《紐約時報》報導，2月6日過世的這名死者是一名57歲女性，在矽谷一家半導體製造商工作，過世前並沒有出國紀錄，但過去曾到各地出差，包括德國、奧地利和中國大陸，一位友人則透露她在2019年11月曾到過北京。

她工作的公司屬於國際性企業，在全球各地都有分公司，包括疫情爆發中心的武漢。

仔細回溯病情，她在2月2日向朋友抱怨出現流感症狀，短短4天後，女兒回家發現她倒在廚房，接著不幸過世。家人表示曾懷疑她是不是染上新冠肺炎，但礙於當時的限制而未能受檢，直到現在透過檢驗遺體，才得到答案。

這起病例不但重寫美國疫情時間軸，更如鐵證般進一步證明病毒恐怕早在矽谷所在的舊金山灣區傳播。

新冠病毒早在去年底就進入舊金山灣區了嗎？（圖片來源：pixabay）

灣區是美國和中國往來最密切的地區，在這份檢測報告出爐前，史丹福大學在聖塔克拉拉郡的3個灣區城市進行血液採樣，發現帶有新冠病毒抗體反應的人數，比官方的確診病例要多出50～85倍。

從12月到2月正是流感高峰期，有多少人像2月6日的死亡病例一樣，被誤認為流感？

這突顯美國初期防疫政策根本錯置，只著重封鎖邊境，忽略社區傳播的風險（美國CDC直到3月15日才呼籲不要舉辦或參與50人以上的活動）。美國初期檢測門檻嚴格，直到3月中才放寬受檢資格，假使遺體檢結果持續出爐，可能揪出更多病例「黑數」。

「每一起（生前未檢測的）死亡病例，可能都只是冰山一角，而我們不知道這冰山到底有多大，」 聖塔克拉拉郡公共衛生官員科帝（Sara Cody）表示。

CDC預警第2波疫情「更嚴重」 美只能寄望抗體檢測？

美國現有近一半人宅在家，停滯的活動重擊各產業，民眾和政府都希望重啟經濟，但如果貿然恢復常態，這麼多未檢測出的病例隱藏在四周，難保不會隨時再大爆發，尤其美國CDC已經警告，冬天可能有第2波疫情。

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）對《華盛頓郵報》表示冬天疫情可能更棘手，因為「流感和新冠肺炎將在同一時間發生」，屆時可能導致醫療體系大崩潰。流感雖然有疫苗，但光是去年，流感就在美國造成3,550萬人染病、 3.4萬人死亡，冬天來臨前，美國能怎麼做？

在新冠肺炎疫苗問世前，暫時只能透過大量篩檢來掌握疫情。美國過敏與傳染病研究院主任、也是這次抗疫大將佛奇（Anthony Fauci）打算推出大規模的抗體檢測，讓已有抗體的人取得證明，也是各地能否重啟經濟的依據。

雷德菲爾德則呼籲民眾一定要接種流感疫苗，他說接種疫苗至少能防範自己不因流感而住院，「到時候至少能空出床位給新冠肺炎的病人，因為染病的也可能是你的母親或祖母。」

(中時電子報)