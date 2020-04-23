美國賭城拉斯維加斯正在封鎖狀態，過去人潮洶湧的賭場，飯店和餐館都停止營業。賭城市長古德曼（Carolyn Goodman）22日晚間接受美國有線電視新聞網（CNN）當家主播庫柏訪問時，狂言她希望賭城全面開放，因為那些宅在家措施「根本就瘋了」。儘管庫柏苦口婆心勸她，這可能釀成群聚感染，並且拿出證據，市長依舊不為所動，甚至說「我認為，病毒已經存在很多年了。」讓庫柏目瞪口呆，一度遮臉。

“Wow, that’s really ignorant.”



Anderson Cooper clashes with Las Vegas Mayor Goodman after she justified her wish to quickly reopen casinos, saying, “This isn’t China, this is Las Vegas,” after he showed her a graphic of how coronavirus could spread in a restaurant in China. pic.twitter.com/2iuzXJ1Mdf — Anderson Cooper 360° (@AC360) April 23, 2020

對古德曼在疫情期間，鼓吹「幾十萬人」湧入賭城，再返回全美各區域，庫柏不敢置信問道，「如此安全嗎？」古德曼堅稱，庫柏在「危言聳聽」。

古德曼說，她不會提供業主關於保持社交安全距離的指引，「他們最好自己弄懂，那是他們的工作，不是市長的職責。」庫柏當場大笑，問她為何要去推動一樁沒事先規劃的事，古德曼依舊堅持，賭場要自己想辦法。

當庫柏對古德曼展示圖表，告訴她新冠病毒在大陸餐館內蔓延的情況時，古德曼回道，「這裡又不是大陸，這裡是拉斯維加斯。」幾乎驚呆的庫柏終於忍不住反擊，「哇，還真無知，這宣示真是無知。」

但即使如此，古德曼仍不在意庫柏所提的公衛隱憂，並告訴他，「你在談疾病，我在談人生。」一臉困惑的庫柏回答，「好，這毫無道理可言。」

(中時 )