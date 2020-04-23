美國賭城拉斯維加斯正在封鎖狀態，過去人潮洶湧的賭場，飯店和餐館都停止營業。賭城市長古德曼（Carolyn Goodman）22日晚間接受美國有線電視新聞網（CNN）當家主播庫柏訪問時，狂言她希望賭城全面開放，因為那些宅在家措施「根本就瘋了」。儘管庫柏苦口婆心勸她，這可能釀成群聚感染，並且拿出證據，市長依舊不為所動，甚至說「我認為，病毒已經存在很多年了。」讓庫柏目瞪口呆，一度遮臉。
對古德曼在疫情期間，鼓吹「幾十萬人」湧入賭城，再返回全美各區域，庫柏不敢置信問道，「如此安全嗎？」古德曼堅稱，庫柏在「危言聳聽」。
古德曼說，她不會提供業主關於保持社交安全距離的指引，「他們最好自己弄懂，那是他們的工作，不是市長的職責。」庫柏當場大笑，問她為何要去推動一樁沒事先規劃的事，古德曼依舊堅持，賭場要自己想辦法。
當庫柏對古德曼展示圖表，告訴她新冠病毒在大陸餐館內蔓延的情況時，古德曼回道，「這裡又不是大陸，這裡是拉斯維加斯。」幾乎驚呆的庫柏終於忍不住反擊，「哇，還真無知，這宣示真是無知。」
但即使如此，古德曼仍不在意庫柏所提的公衛隱憂，並告訴他，「你在談疾病，我在談人生。」一臉困惑的庫柏回答，「好，這毫無道理可言。」
(中時 )
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