行政院主計總處今日表示，去年度中央政府總決算歲入、歲出相抵，賸餘1,189億元，由原預算差短54億元轉為賸餘，大幅增加1,243億元，已連續三年度賸餘，二年度賸餘超過千億，107年度為1,109億元。

中央政府總決算自106年度起，連續三年度產生歲入歲出賸餘，行政院長蘇貞昌表示，這顯示過去政府推動加薪、減稅、增福利，讓廠商獲利、全民受惠，國家財政仍能維持穩健，而這也累積像今年遇到緊急重大疫情需要特別預算時，可以有「移用以前年度歲計賸餘」300億元、減少舉債空間。

蘇貞昌指示各機關，109年度總預算應本著「錢要花在刀口上，移緩濟急」，投入真正紓困振興的工作上，並加強預算執行。

行政院會今日通過108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」，將送交監察院。108年度歲入決算數2兆749億元，較預算數增加823億元，主要是因稅課收入實徵數較預算數增加390億元、營業盈餘及事業收入增加284億元、規費及罰款收入增加63億元、財產收入增加47億元及其他收入增加39億元所致。

108年度歲出決算數1兆9,560億元，較預算數節餘420億元，主要是因債務支出節餘133億元、教育科學文化支出節餘85億元、一般政務支出節餘51億元、退休撫卹支出節餘48億元、補助及其他支出節餘34億元、經濟發展支出節餘28億元、國防支出節餘23億元、社會福利支出節餘14億元、社區發展及環境保護支出節餘4億元所致。

108年度中央政府總預算執行結果，歲入、歲出相抵，賸餘1,189億元，由原預算差短54億元轉為賸餘，大幅增加1,243億元，扣除償還債務885億元，108年度收支賸餘304億元。

(工商 )