面對嚴竣的疫情，南區國稅局局長盧貞秀今(二十三)日表示，為鼓勵民眾在家申報度綜合所得稅，今年抽獎獎項特別增加，總名額計998名，較去年增加了771名；同時，今年也舉辦了「宅府報稅抽大獎」二重送活動，於五月一日至六月三十日，自行在家、辦公處所或國稅局以外其他處所，辦理網路結算申報或以稅額服務確認申報者，可參加第一重抽獎，最高獎項為商品券五萬元。

此外，為加強推廣行動支付APP繳稅者，可參加第二重抽獎，最高獎項為商品券一萬元。

同時，自行辦理網路申報，或以稅額試算服務確認申報，並以行動支付APP繳稅者，即是符合第二重抽獎資格的民眾，可至南區國稅局「雲端發票體驗寶」登錄基本資料，並捐贈乙張雲端發票，即有機會獲得一百元電子禮券，名額計880名，先搶先贏喔。

109年抽獎活動，包括第一重抽獎，頭獎乙名五萬元、二獎3名各兩萬元、三獎10名各一萬元、四獎20名各三千元、五獎860名五百元；第二重抽獎，頭獎乙名一萬元、二獎3名各五千元、三獎10名各二千元、四獎20名各一千元、五獎70名各五百元。二重抽獎總獎金為八十萬元。

(工商 )