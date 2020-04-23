捷運蘆洲線驚傳女揮舞菜刀 乘客嚇傻狂奔 22:232020/04/23 中時電子報 湯萱樂 、中時、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲捷運站驚傳一女揮舞菜刀（翻攝自臉書／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 31歲吳女今晚9點23分手持菜刀，在新北市蘆洲三民高中捷運站大吼大叫並且不斷揮砍，乘客們嚇得衝上電扶梯，深怕再次發生恐怖的「鄭捷事件」，警方獲報後火速趕抵現場，當場喝令失控發瘋的吳女放下菜刀，並將吳女依恐嚇公眾罪逮捕，據了解現場無人受傷，警方將進一步釐清案情。 (中時電子報) #捷運 #菜刀 #蘆洲 #晚間 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲刑事調查公主號 04:092020/04/19 產業特刊 案409目前在北市治療 途經的基隆市區及八堵街道全面消毒 11:232020/04/21 生活 搭國光坐確診官兵旁 基隆巿府急尋「花襯衫男」 13:172020/04/21 生活 基隆確診官兵搭國光 議員要求衛生局落實疫調 13:322020/04/21 生活 2歲心臟病女童 接回台醫治 04:102020/04/22 兩岸要聞 基隆 案409鄰座乘客找到了 目前居家隔離中 04:102020/04/22 地方新聞 「眼角膜破裂你的事」 男違停狂噴特勤局專用辣椒水 13:412020/04/22 社會 虛驚一場 2班類包機4人就醫 採檢皆陰性 14:522020/04/22 生活 拒付車資狂踢司機 女腳被抓倒地露春光 10:022020/04/23 社會 女要求幫吹抵車資 網笑：真正行動支付 11:312020/04/23 社會 社會熱門新聞 瞎毀？周揚青揭羅志祥超渣內幕 台鄉民竟狂酸她！ - 社會 獨／防疫旅館隔離者整夜咆哮 北投里長爆氣開嗆 - 社會 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 敦睦艦隊19天機密行程曝光 最遠接近新加坡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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