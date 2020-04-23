31歲吳女今晚9點23分手持菜刀，在新北市蘆洲三民高中捷運站大吼大叫並且不斷揮砍，乘客們嚇得衝上電扶梯，深怕再次發生恐怖的「鄭捷事件」，警方獲報後火速趕抵現場，當場喝令失控發瘋的吳女放下菜刀，並將吳女依恐嚇公眾罪逮捕，據了解現場無人受傷，警方將進一步釐清案情。

(中時電子報)