財政部南區國稅局表示，依所得稅法第17條第1項第2款第2目之3規定，醫藥及生育費之列報扣除，須以納稅義務人、配偶或受扶養親屬給付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院為限，但受有保險給付部分，不得扣除。

南區國稅局指出，該法條之立法意旨，係針對個人因身體疾病接受治療而支付之醫療費用，屬生活中之必要支出，故於計算所得淨額時得准予列舉扣除，惟如支出之醫藥費已因保險給付而獲得填補，因該項保險給付依照所得稅法第4條第7款規定，免納所得稅，如准由納稅義務人於申報所得稅時列舉扣除，顯屬重複，有違課稅公平原則，自須將之扣除，以維課稅之公平。

舉例來說，該局轄內甲君106年度綜合所得稅結算申報，列報本人於A醫院就醫之醫療費用350,000元，經該局查得，該支出受有B保險公司保險給付860,000元，乃予以剔除列報之醫藥費扣除額350,000元，補徵稅額。甲君不服，申請復查，經該局駁回其復查之申請，未提起訴願而告確定。

該局強調，保險之目的係為填補被保險人因保險事故發生所受之損失，被保險人因疾病所需住院及醫療費用之支出，倘受有保險給付而弭平，不論個人取得之保險給付項目名稱或計算基準為何，亦不論其是否有檢據向保險公司申請理賠，納稅義務人均不得再列報扣除。

該局籲請民眾倘有受保險理賠之醫藥，及生育費列報綜合所得稅疑義，可就近向國稅局洽詢，或亦可於上班時間撥打免費服務電話0800－000321，將有專人為您詳細解說。

(工商 )